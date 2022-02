Grande Fratello Vip, ''Sophie e Basciano? Rapporto insano'': parla Federica Calemme

Gossip TV

Federica Calemme commenta una delle coppie più discusse del Grande Fratello Vip.

Federica Calemme ha affrontato le proprie insicurezze nella casa del Grande Fratello Vip, mettendo da parte la sua grande timidezza per dare un’occasione al corteggiamento di Gianmaria Antinolfi. Mentre tra i due gieffini la relazione procede a gonfie vele, Federica ripensa ad un’altra love story che sta facendo molto discutere: quella tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Ecco cosa ha svelato l’ex gieffina sulla coppia.

Grande Fratello Vip, Federica boccia Alessandro e Sophie

Nonostante non abbia fatto un percorso lungo nella casa del Grande Fratello Vip, Federica Calemme sente di essere cambiata dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà. Grazie a questa avventura televisiva, Federica ha trovato l’amore con Gianmaria Antinolfi e ha combattuto contro la sua innata timidezza, anche se confida di non aver fatto tutto il possibile per farsi conoscere poiché frenata dal contesto. Intervistata da Superguidatv, Calemme ha ammesso:

“È stata una bella esperienza. La mia difficoltà è stata però quella di entrare in corsa. Ci ho messo un po’ di tempo ad ambientarmi anche perché i rapporti nella casa erano già avviati […] Sono una persona molto timida e riservata e ho fatto fatica a relazionarmi con gli altri […]Non mi sono sentita esclusa ma penso di non essere riuscita io a farmi capire. Poche persone mi hanno capito e si contano sulle dita di una mano”.

Parlando di una delle coppie più discusse del Gf Vip, ovvero quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la bella modella partenopea ammette di non vedere di buon occhi gli scatti d’ira del gieffino. Nel corso dell'ultima puntata, Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare e ha minacciato di lasciare il gioco, accusato ancora una volta di esagerare nelle sue reazioni.

“Ho conosciuto Alessandro e posso dire che è una brava persona. Ha dei modi bruschi che deve migliorare. Penso che sia un ragazzo insicuro ma nel suo caso credo che anche il fatto di trovarsi in quel contesto lo abbia condizionato. Loro stanno bene insieme e sono molto complici. Sul piatto della bilancia però pesano più gli aspetti negativi che quelli positivi. Se fossi Sophie prenderei le distanze perché il loro rapporto è insano. Non so quanto possa durare se questi sono i presupposti”, ha dichiarato Federica.

