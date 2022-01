Grande Fratello Vip, Sophie contro Soleil: "Si è limonata Alex per mesi e parli a me di facilità e incoerenza?"

Gossip TV

L'ex tronista sbotta contro la Sorge durante il trentunesimo appuntamento del Grande Fratello Vip.

Ieri, nel corso del trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, si è parlato della nuova coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. In puntata, sono state mostrate alcune immagini dei due ragazzi, intenti nei primi approcci per poi scambiarsi il primo bacio appassionato a Capodanno. Nella clip, sono state mostrati anche i confessionali della Sorge che ha subito smontato la nuova coppia. Soleil ha dichiarato di vederli forzati e ha inoltre insinuato che se fosse stata single, Alessandro si sarebbe sicuramente proiettato su lei e non su Sophie.

Dopo aver ascoltato le parole dell'ex corteggiatrice, la Codegoni è sbottata parlando con Alessandro e Jessica:

“Lei quando si parla di me non è mai obiettiva quindi… sti cazz*!. Parliamo di serietà? Stiamo parlando di una ragazza che fuori è fidanzata. Secondo me si è dimenticata qualcosa… lei è fidanzata da questa estate è entrato lui ed ha fatto finta di dormire per avvinghiarsi addosso. Si è limonata Alex Belli per tre mesi e parli a me di facilità e incoerenza? Ma ti prego”.

Sophie, inoltre, dopo aver assistito allo scontro tra Alessandro e Alex Belli, ha parlato anche di quest'ultimo e delle parole che ha ascoltato dall'ex attore di Centovetrine:

"Alex che si permette di dire a me: ‘la carta più facile del mazzo’. Un po’ meno. Ciccio, la cosa più facile che ho visto io qui sono le paparazzate artistiche ed i limoni. Parti tu? Ho visto marito e moglie limonare con tutti tranne che loro due ma di che parliamo? Quello che mi fa ridere è che lui parla di clip. Noi per tre mesi abbiamo visto una moglie che si limonava altri e un marito che si limonava altre. Vi siete limonati mezza Milano e mezza Casa del Grande Fratello Vip in due mesi… ma fly down ciccio."

