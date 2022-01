Grande Fratello Vip, Soleil Sorge su Alessandro Basciano: "Se fossi stata disponibile avrebbe scelto me"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice e l'affondo sulla nuova coppia del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge smonta la nuova coppia nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, quella formata dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano e la giovane ex tronista Sophie Codegoni. Da Capodanno, i due hanno ormai iniziato una conoscenza approfondita, caratterizzata da una grande attrazione che nutrono l'uno per l'altra. La neo coppia è molto chiacchierata dentro e fuori il grande loft di Cinecitttà.

Gf Vip, Soleil Sorge su Alessandro Basciano: "Se fossi stata disponibile avrebbe scelto me"

Basciano sempre essere entrato nella Casa con il preciso scopo di iniziare una storia d'amore e il comportamento dell'ex tentatore di Temptation Island, è molto criticato. Dopo appena due giorni dal suo ingresso, Alessandro si è dichiarato a Soleil Sorge, facendo presente di avere un grande interesse per lei. Qualche giorno dopo, si è invece proiettato sulla Codegoni.

Soleil Sorge ha amesso di vedere un rapporto tra loro molto forzato:

Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story, un qualcosa di emozionante. Per adesso non percepisco queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che se fossi stata disponibile dai primo minuto avrebbe scelto me, si è lanciato immediatamente ancora prima di entrare.

Negli ultimi giorni c'è stata anche una scenata di gelosia di Sophie che accusato Basciano di provarci con altre ragazze nella Casa appena lei si assenta un momento. A tal proposito, Soleil ha dichiarato.

Ale mi ha anche riferito che lei fa le scenatine di gelosia per colpa mia, che poi fa ridere perché con me lei è super tranquilla e carina. A me lei non ha detto nulla.

Ecco le parole di Alessandro rivolte a Soleil meno di una quindicina di giorni fa:

"Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente" .

Alessandro, questa sera, è in nomination e i sondaggi lo vedono come il più sfavorito. Probabilmente il pubblico ha percepito il suo comportamento come un'evidente strategia.

