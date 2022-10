Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni su Edoardo Donnamaria: "I suoi commenti su di me e Alessandro? Volgari e sbagliati"

Gossip TV

Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo le ultime forti dichiarazioni di Edoardo Donnamaria al Gf Vip.

Dopo Alessandro Basciano, anche Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulle ultime dichiarazioni fatte da Edoardo Donnamaria nei loro confronti al Grande Fratello Vip. Non solo. Intervistata da Giada Di Miceli, l'ex gieffina ha commentato anche il rapporto nato nella Casa tra il romano e Antonella Fiordelisi.

Sophie Codegoni contro Edoardo Donnamaria

Ospite nella trasmissione radiofonica Non Succederà Piú, condotta da Giada Di Miceli, Sophie Codegoni ha colto l'occasione per commentare il comportamento fuori luogo assunto da Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. La bella modella, in paricolar modo, ha voluto replicare ai commenti "volgari" fatti dal ragazzo su di lei e Alessandro Basciano:

Edoardo si commenta da solo. Fortunatamente io ho al mio fianco ho sempre avuto un grandissimo uomo che non ha avuto bisogno di leccarsi le dita per far vedere quello che fa sotto le coperte. Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio. Stai parlando di una coppia di fidanzati. Io non dico che dobbiamo fare i pudici, però il modo è stato volgare e sbagliato. Io ed Ale siamo una coppia di fidanzati, messa così andava a screditare quella che ero io. Ne io ne Ale lo conosciamo, stai dicendo proprio una cosa infondata. Io mi faccio scivolare tutto addosso, però ci possono essere tante ragazze che per frasi così hanno reazioni diverse. Sei in televisione, è veramente brutto.

Non solo. La Codegoni ha continuato rivelando il suo pensiero su Antonella Fiordelisi, che nella Casa del Gf Vip ha instaurato un rapporto molto speciale proprio con Donnamaria:

Antonella la conosco, è veramente una brava ragazza. Non ho capito questo sbalzo da Antonino Spinalbese a Edoardo e viceversa però è giovane, voleva fare ingelosire Edoardo. Lui lo vedo che gioca, poi magari mi sbaglio.

