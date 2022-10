Grande Fratello Vip: Nikita Pelizon crolla dopo il confronto con Cristina Quaranta, la reazione di Luca Salatino

Gossip TV

Luca Salatino dalla parte di Nikita Pelizon al Gf Vip: "Quando ti vedo mi viene voglia di abbracciarti perché c’è empatia".

Nikita Pelizon è crollata al Grande Fratello Vip dopo il confronto con Cristina Quaranta. A cercare di consolare la ragazza ci ha pensato l'ex tronista Luca Salatino che, vedendola in difficoltà, ha deciso di darle qualche prezioso consiglio per affrontare al meglio l'avventura nella famosa Casa di Cinecittà.

Nikita Pelizon in lacrime al Gf Vip

Momento difficile per Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Come riporta Isa e Chia, la concorrente è finita più volte nel mirino di Elenoire Ferruzzi, Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta. Proprio quest’ultima ha deciso di affrontarla per farle notare la sua insistenza nel cercare disperatamente di piacere a tutti: "Nella vita non devi per forza piacere a tutti, non devi insistere con persone che non vogliono avere a che fare con te. Te lo dico proprio come consiglio personale".

Il confronto con la Quaranta ha destabilizzato la Pelizon, che non è riuscita a trattenere le lacrime. A consolare la giovane concorrente della settima edizione del Gf Vip, però, ci ha pensato Salatino:

Quando ti vedo mi viene voglia di abbracciarti perché c’è empatia. Tu puoi anche stare da sola con 20 persone, o puoi stare con tutti. L’importante è uscire da qui migliorati, su cose che hanno senso. Con il vorrei non ci fai niente, se tu ti stai lamentando nella situazione in cui vivi ma non fai nulla per cambiarla sei complice. Prima quando guardavo le nuvole mi prendeva l’ansia, adesso vedo la bellezza di quello che sto vivendo. Con Nikita dai capelli verdi a guardare le nuvole, questa è accettazione.

Le due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini riusciranno a trovare un punto d'incontro? Ricordiamo che il nuovo appuntamento con il Gf Vip è per stasera, lunedì 17 ottobre 2022, in prima serata su Canale 5.

