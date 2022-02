Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni smaschera Alessandro Basciano: "Vuole andare con lei, ha superato il limite"

Gossip TV

Sophie sgancia la bomba su Alessandro al Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni ha sganciato una vera e propria bomba nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Soleil Sorge, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che il suo fidanzato vorrebbe andare a letto insieme a Delia Duran.

La rivelazione shock di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano

Continuano i tira e molla al Grande Fratello Vip tra Sophie e Alessandro. Proprio mentre l'ex tentatore si stava sfogando con Soleil, la giovane modella è intervenuta lasciandosi andare a una rivelazione davvero inaspettata: "Guarda è meglio che sto zitta e ti tutelo, perché se dico cosa mi hai detto in camera è finita. Ok stai continuando, allora parlo. Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici te. Sole, lui mi ha anche detto ‘da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare‘. Lui è venuto nel letto e mi ha detto che non vede l’ora di tr******ela".

Secondo la Codegoni, quindi, Basciano vorrebbe fare il "tuca tuca" con la Duran: "Questo ragazzi è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ma ha superato il limite e non posso perdonarlo. Io non lo voglio più, basta è chiusa".

Leggi anche Coalizione dei fanclub contro Soleil? Parla Alex Belli

Come riporta Biccy, Alessandro ha subito cercato di difendersi dalle accuse affermando: "Si comporta come una bambina e io sono stufo. Ho detto che Delia è bella, ma lo è, direi che è proprio evidente, ma non è vero che c’ho provato. [...] Vuole vedermi davvero in azione? Ma devo svegliarmi io? Guardate che io sono pazzo, altro che tentatore, io infilo la lingua in bocca a tutti. Invece non lo faccio per rispetto. Per adesso ho visto Delia come se fosse un maschio ve lo giuro. Lei patisce questa cose che per me Delia è bella. A me non mi importa più nulla. Vole far passare me per geloso, quando in realtà è lei che lo è".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.