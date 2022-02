Grande Fratello Vip: "Soleil si è spenta, penso ci sia una coalizione di tutti i fanclub contro di lei" parla Alex Belli

Gossip TV

Alex mostra la lettera ricevuta da Soleil e poi svela il suo pensiero sul calo di popolarità dell'influencer.

Alex Belli continua a stare al centro del gossip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'attore ha mostrato la lettera integrale ricevuta da Soleil Sorge durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip e detto la sua sul calò di popolarità dell'influencer italo-americana.

Alex Belli vuota il sacco sulla lettera ricevuta da Soleil Sorge

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil ha letto la bellissima lettera scritta per Alex. Stando alle parole dell'attore, però, quello mandato in onda da Alfonso Signorini sarebbe solo un estratto di ciò che ha scritto l'influencer: "Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. È di una bellezza incredibile ed è divisa in tre atti".

Belli ha continuato spiegando che la lettera è divisa in tre parti e che l’ultima parla del loro amore. "È divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente" ha confessato l'ex concorrente del Gf Vip a Casa Chi.

Alex ha poi parlato del momento difficile che sta attraversando Soleil. Ricordiamo infatti che la bella influencer ha perso al televoto con Delia Duran e si è ritrovata tutta la Casa contro. "Lei è sempre stata la preferita" ha dichiarato l'attore "Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi. Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta.. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la casa e questa cosa non è semplice".

