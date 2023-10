Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni reagisce alle parole di Basciano, la verità sembra ben altra

Gossip TV

Alessandro Basciano ha rotto il silenzio sulla fine della storia con Sophie Codegoni negando le accuse di tradimento. La reazione dell'ex gieffina che non lascia spazio a dubbi.

Nella serata di ieri, l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, tra le vip della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato la fine della storia d'amore nata all'interno della Casa con Alessandro Basciano, padre di sua figlia, Celine Blue, nata il maggio scorso.

GF Vip, Sophie replica a Basciano e svela il tradimento

Sophie ha parlato di fatti molto gravi scoperti di recente e di aver avuto a che fare con una persona diversa da ciò che pensava. Sulla rottura della coppia si sono immediatamente accesi i riflettori sugli ipotetici motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi dopo un anno dalla proposta di matrimonio di Basciano. Inevitabilmente tirato e in ballo e accusato di aver tradito Sophie, Alessandro ha rotto il silenzio da un letto di ospedale, negando le accuse.

"Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato - ha scritto Basciano su Instagram - specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo."

Poco dopo le dichiarazioni di Alessandro, alcuni utenti hanno notato dei significativi like della Codegoni relativi proprio al tradimento." Certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi”, è stato il primo tweet di una fan al quale la Codegoni ha messo like. E ancora su un altro commento:"Penso onestamente che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave… il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto tirasse fuori le pa**e e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento”.

miodio massacralo a quello stronzooooooo pic.twitter.com/WphpWNMMDd — 𝐀𝐋𝐁𝐀 (@albaexsenzapepe) October 9, 2023

