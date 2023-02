Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni racconta le sensazioni provate alla scoperta della gravidanza

Gossip TV

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno presto genitori e l'ex concorrente del GFVip ha rivelato cosa ha provato quando ha scoperto che sarebbe diventata mamma. Ecco cosa ha rivelato.

L'ex volto del GFVip, Sophie Codegoni e il suo compagno Alessandro Barisciano diventeranno presto genitori di una bambina, Céline. L'annuncio ha sorpreso tutti ed è arrivato solo qualche mese dopo la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

GFVip, Sophie Codegoni e le emozioni alla scoperta di diventare mamma

La gieffina è entrata nel settimo mese di gravidanza, un periodo che la porta sempre più vicina al parto e al momento in cui abbraccerà finalmente la sua bambina. In una serie di stories su Instagram, Codegoni ha rivelato di essere piuttosto presa dagli impegni lavorativi e di come sia difficile conciliare tutto sia con l'arrivo della piccola, sia con le normali alterazioni che il corpo di una donna subisce in questo momento...come gli attacchi di sonno:

"Con il settimo mese sono arrivati anche gli abbiocchi. Io che facevo tutta la tipa 'non dormo, non mi viene sonno'...Alla faccia, oh, ragazze, vi giuro arrivo a quest'ora e mi si chiudono gli occhi. Dovrei mettere tipo degli stuzzicadenti per non addormentarmi."

L'ex volto del GFVip ha avuto diversi impegni, come la presenza a Sanremo e alla Milano Fashion Week, e non è stato semplice organizzare tutto, anche perché - ha ammesso - è molto indietro anche con i preparativi per l'arrivo di Céline: ha, infatti, dichiarato che al momento non è riuscita a preparare neppure la valigia per l'ospedale, ma che per fortuna tutti i parenti suoi e di Barisciano hanno già provveduto con regali vari, in modo che almeno una parte del guardaroba per la piccola è già pronta. Sempre ai suoi followers, Sophie Codegoni ha raccontato delle emozioni che lei e Barisciano hanno provato alla scoperta di questa nuova vita che avrebbero accolto:

"Non ho un video della sua reazione, niente, perché ero troppo scioccata e non ho nemmeno pensato di prendere un telefono. Anche se ero più sconvolta io di lui, ero pietrificata. Sono uscita dal bagno scioccata, poi parlavamo in codice perché c'era Nico, eravamo sul divano e parlavamo in codice. C'era molta confusione, perché non ce l'aspettavamo. Già mi aspetto la polemica 'ah ma non sapete come si fanno i figli?'. Ovviamente sì, però io in piccolo l'ho già raccontato. Avevo un sacco di problemi alle ovaie e anche in una visita fuori dalla Casa feci una visita e mi disse il ginecologo che avrei fatto fatica ad avere figli. Ascoltando diversi consigli avevo anche smesso con la pillola, perché se avessi voluto essere mamma, ci avrei messo di più. Quindi, in quel momento ero in shock, perché volevo essere una mamma giovane, ma non pensavo così giovane, né in così poco tempo. Siamo rimasti scioccati, ma super felici, però ci abbiamo messo due giorni a realizzare, soprattutto io."

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip