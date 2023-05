Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la sorpresa per la piccola Celine dal fratellino

Gossip TV

Il figlio di Alessandro Basciano ha voluto conoscere la sorellina Celine, nata dalla storia con Sophie Codegoni, ex concorrente del GFVip. Vediamoli insieme!

Ieri, 12 maggio, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno accolto la loro piccola Celine Blue: la coppia, che si è conosciuta al Grande Fratello Vip e la scorsa estate si è uffcialmente fidanzata, non potrebbe essere più felice. E, a coronare la loro favola ci ha pensato anche il piccolo Niccolò, il figlio che Basciano ha avuto dalla modella Clementina Deriu, arrivato in ospedale per una sorpresa alla sorellina.

GFVip, Niccolò e la sorpresa alla piccola Celine!

Basciano sui social ha condiviso alcune storie dove si vedeva il piccolo Niccolò accanto al letto d'ospedale dove si trova Sophie: l'ex gieffina ha dato alla luce solo ieri la primogenita e il bambino è corso in ospedale per poter conoscere la sorellina, portando anche un dolce pensiero per lei. Nella foto, infatti, condivisa dal padre, Niccolò è raffigurato con gli occhioni luminosi, un coniglietto rosa e una letterina tra le mani, un piccolo pensiero per la sua sorellina. A corredo della foto Basciano ha scritto:

"Qui qualcuno si è presentato con una letterina e un coniglietto!"

La coppia aveva annunciato in autunno che avrebbero avuto un bambino e questa news aveva generato non poche polemiche, sia per la giovane età della neo mamma, appena ventunenne, sia perché i due ex gieffini sono insieme da relativamente poco tempo. La loro storia è scoppiata nella casa del GFVip, nell'edizione del 2021/2022 e dopo il reality si è fatta solo più forte la loro unione, ora, accresciuta anche dall'arrivo della piccola Celine e dall'affetto di Niccolò.

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip