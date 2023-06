Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l'intervista prima della crisi: "Lui è una testa di cavolo"

Prima che si iniziasse a vociferare della loro crisi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in edicola da oggi.

Al magazine diretto da Alfonso Signorini, la coppia, nata nel corso della sesta edizione del Gf Vip, ha raccontato di come stanno vivendo la nascita di Céline Blue, la loro bimba nata il 12 maggio scorso.

"Mi stupisco da sola - ha raccontato Sophie - quando ho partorito e me l’hanno messa in braccio ho pensato: “Oh, mio Dio, non so neanche come tenerla”, ora mi sembra… È come se mi parlasse, mi parla con gli occhi, con un piccolo gorgheggio. Un po’ di confusione, credo, ma niente di serio: ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo. Il fatto è che dopo il parto volevo fare subito tutto, ma mi sono bastate due settimane e un po’ di riposo e tutto è tornato in asse. E poi Ale c’è."