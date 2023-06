Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi? Ecco tutta la verità!

Gossip TV

Nei giorni scorsi alcuni movimenti social di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del GFVip, hanno fatto pensare a una profonda crisi. A questo si è aggiunto anche un post ambiguo della madre della gieffina. Ecco tutta la verità!

Aria di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno disseminato sui social degli indizi che hanno fatto pensare ai fan che fosse in arrivo una rottura tra loro. A questo si è aggiunto anche un ambiguo post della madre della gieffina. Ma qual è la verità? Scopriamolo!

GFVip, crisi tra i Basciagoni? Ecco tutta la verità

I Basciagoni sono diventati genitori della piccola Celine Blue un mese fa e nei giorni scorsi si sono concessi una romantica vacanza a Capri con la bambina, pubblicando diversi scatti che non hanno mancato di scatenare polemiche e critiche. Le foto insieme, i video e la condivisione social erano tutte prove di una certa serenità tra i due, ma alcuni indizi social, apparsi in questi giorni hanno fatto pensare diversamente.

I fan, infatti, hanno notato che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si seguono più sui social, una coincidenza o un bug dell'app, ma che ha scatenato il panico tra i fan della coppia. Inoltre, anche la mamma della gieffina ha pubblicato nelle sue stories una foto che ha aumentato la preoccupazione. Lo scatto riportava delle parole che non lasciavano adito a dubbi e hanno avvalorato l'ipotesi che tra i due ex gieffini ci fosse aria di crisi:

"Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!"

La donna è stata poi attaccata da diversi utenti per la frase pubblicata, ma la donna ha voluto svelare la verità dietro questa frase. E non è affatto come sembra. Infatti, in realtà, la frase non farebbe riferimento ai Basciagoni, dato che Valeria, mamma di Codegoni, pubblica tutto ciò che c'è sul suo profilo riguarda solo ed esclusivamente la sua vita. Perciò, i fan dei Basciagoni possono stare tranquilli:

"Questo è uno dei tanti messaggi che sto ricevendo. Vi voglio rasserenare che questo è il mio profilo e tutto quello che metto e pubblico sono tutte cose che riguardano la mia vita privata. Purtroppo, incontro sempre persone che non fanno per me. Serene, sono la prima sostenitrice dei Basciagoni!"

