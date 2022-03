Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme in un nuovo programma Mediaset, l'indiscrezione

Gossip TV

Nuovo progetto lavorativo per i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Buone notizie per tutti i numerosi fan di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Stando alle ultime indiscrezioni, i due ex amatissimi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarebbero pronti per tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto Mediaset.

Nuovo progetto televisivo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo il Gf Vip

La storia d'amore nata al Grande Fratello Vip tra Sophie e Alessandro prosegue a gonfie vele. L'avventura nella famosa Casa di Cinecittà per i due giovani innamorati è stata davvero intensa e significativa visto che, oltre ad aver trovato l'amore, per loro sono arrivate nuove proposte di lavoro molto interessanti.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, sembrerebbe infatti che i due ex concorrenti del Gf Vip 6 siano stati contattati per un nuovo progetto lavorativo. "Belle notizie per i Basciagoni che presto potrebbero prendere parte in una sit-com sulle reti Mediaset" ha riportato Venza sui social.

E ancora: "...il progetto dovrebbe partire il prossimo autunno su Italia Uno e i due potrebbero essere tra i protagonisti". L'esperienza nella Casa del Gf Vip, quindi, non è stata fondamentale solo per Soleil Sorge, che neanche il tempo di lasciare il gioco che ha già iniziato una nuova esperienza come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, ma anche per i Basciagoni.

