Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano festeggiano l'arrivo della piccola Celine

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sono diventati recentemente genitori e per festeggiare l'arrivo della piccola Celine hanno organizzato un mega party! Ecco cosa sappiamo!

Il 12 maggio, la coppia nata al Grande Fratello Vip e formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha accolto la piccola Celine Blue. Ora, per festeggiare il lieto evento, i due neo genitori hanno deciso di organizzare un dolce party per la loro bambina!

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: il party per l'arrivo di Celine

Tutto allestito con palloncini dorati e cipria, un angolo ricco di dolci, confetti, gelati, torte e fiori a profusione: per festeggiare l'arrivo della piccola Celine, Codegoni e Basciano hanno fatto le cose in grande, anche se non per il numero di invitati, ristretti alla cerchia di più intimi. Dalle foto pubblicate sui social dai due ex gieffini, non è chiaro se fosse presente anche il piccolo Niccolò, nato dalla precedente relazione di Basciano con la modella Clementine Deriu. Il piccolo si era recato in ospedale per portare alla sorellina appena nata un pensiero: una letterina scritta da lui e un peluche a forma di coniglietto.

La coppia si è conosciuta e innamorata durante la precedente edizione del GFVip, ad agosto, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Basciano ha chiesto la mano della compagna e pochi mesi dopo i due hanno annunciato che sarebbero diventati genitori di una bambina. Sui social, Sophie ha condiviso con i fan ogni momento e aspetto della gravidanza, comprese le sue ansie e paure e il 12 maggio ha annunciato che la piccola Celine Blue era arrivata a colorare le loro vite e ad accrescere la loro felicità.

