Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni criticata dagli haters: "Tratti tua figlia come una modella"

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata duramente criticata per l'eccessiva esposizione social a cui sottopone la sua Celine. Ecco cosa è successo.

L'ex gieffina Sophie Codegoni è diventata mamma della piccola Celine Blue il 12 maggio: la bambina è nata dalla relazione con il concorrente del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano. La coppia è al settimo cielo e ha condiviso sui social ogni momento trascorso insieme alla piccola, da quando è nata. Ma oltre ai tanti complimenti che i due neo genitori hanno ricevuto, sono arrivate anche molte critiche. Ecco perchè.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni criticata per la piccola Celine

La neo mamma ha creato una collezione di abiti per neonati, con diverse salopette, fiocchi, calzini e abitini vari e ovviamente la sua piccola Celine è diventata la prima a indossare i nuovi modelli proposti. Sophie ha infatti postato sui social una foto della piccola con gli abiti della sua collezione, con la caption:

"Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione...vi prego, che cute!"

Ma oltre ai tanti complimenti per la bellezza della piccola, c'è anche chi ha pesantemente criticato la gieffina, per l'eccessiva esposizione social a cui sottopone la bambina. In molti, infatti, hanno avuto da ridire perché a neppure un mese di vita, la piccola è già trattata dalla madre come se fosse una baby modella, mentre altri accusano la neo mamma di pubblicare troppe foto della bambina:

"Non c'è bisogno di pubblicare così tante foto, sappiamo che è bella"

Altri ancora hanno avuto da ridire perché il completino che indossava Celine le lasciava scoperte braccia e gambe e così la bambina rischiava di avere freddo: "bellissima, ma mettile una copertina sulle gambe, hai tempo per pensare alla tua collezione, lei non è una modella, è una normalissima bambina".

