Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fuori dal reality show: parla il suo ufficio stampa

Sonia Bruganelli non tornerà al Grande Fratello Vip: "Con la massima trasparenza e senza alcun minima polemica".

È ufficiale! Sonia Bruganelli non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre su Canale 5. A rivelarlo è stato il suo ufficio stampa, che ci ha tenuto a chiarire la posizione dell'ex opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip: arriva la conferma ufficiale

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, per la prima volta in versione non Vip. Nell'attesa, l'ufficio stampa di Sonia Bruganelli ha confermato l'addio della donna al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come riportato da Biccy, Sabrina Laganà, riprendendo alcuni articoli che facevano delle ipotesi sul futuro del programma e del suo ruolo, ha dichiarato:

Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti, sarà - anche - per l'indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione.

E ancora:

Sonia Bruganelli non ci sarà così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile. Con la massima trasparenza e senza alcun minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai, mai, mai risparmiata. Per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi.

Diverso è il caso Orietta Berti. Nonostante l’idea iniziale fosse quella di affidarle nuovamente il ruolo da opinionista, alla fine avrebbero pensato di spostarla nella giuria di un altro programma televisivo. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la cantante che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: "Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me".

