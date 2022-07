Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa esplodere la polemica: ''Preferisco pagarmi un aereo privato''

Gossip TV

Sonia Bruganelli lancia una provocazione su Instagram ed esplode la polemica tra i fan del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli non smette di stupire e, in occasione delle grandi polemiche sui voli cancellati che hanno messo a rischio più di qualche partenza, anche tra i Vip, ha deciso di lanciare una provocazione. Ecco cosa ha scritto su Instagram l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli lancia una nuova provocazione

Le Anticipazioni della settima stagione del Grande Fratello Vip hanno rivelato che Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista della nuova edizione, al fianco nella new entry Orietta Berti. La moglie di Paolo Bonolis è nota per non aver timore di dire tutto ciò che pensa e nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un pensiero riguardo le lamentele sugli spostamenti aerei.

L’estate, infatti, è iniziata con la dimostrazione dell’inefficienza di molte compagnie aere, che racimolano ritardi clamorosi e costringono i viaggiatori a cambiare i loro piani, perdono i bagagli e rendono le ferie estive un inferno, anche per i Vip che non sono di certo immuni alla sfortuna, e hanno testimoniato tutti i disagi su Instagram con i loro numerosi fan. Proprio a proposito di questo argomento, Sonia si è mostrata comodamente seduta nell’areo privato che ha affittato per potersi spostare in comodità, e ha scritto:

“Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto , riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

Logicamente i commenti al pensiero di Sonia sono stati disparati: mentre alcuni hanno affermato che con i suoi soldi, l’opinionista del Gf Vip può fare ciò che vuole, altri hanno fatto notare che per pochissime persone è possibile permettersi un tale lusso, e che dunque il problema dei disservizi dei voli andrebbe sistemato per garantire equità.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.