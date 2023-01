Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e i commenti al vetriolo contro Chiara Ferragni e altre colleghe

Gossip TV

In un'intervista, l'opinionista del GFVip Sonia Bruganelli ha sparato a zero su alcune sue colleghe, come Adriana Volpe, e sull'influencer Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto.

L'opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, è stata recentemente intervistata da Il Messaggero e ne ha dette di tutti i colori contro alcune sue colleghe.

Sonia Bruganelli, battute velenose contro Adriana Volpe e Chiara Ferragni

Sonia Bruganelli non le manda certo a dire: già in passato i suoi scontri contro, ad esempio, Giulia Salemi al GFVip sono abbastanza noti e, dopotutto, lo ha ammesso lei stessa, adora provocare i suoi interlocutori. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero ha rivelato cosa pensa realmente di alcune sue colleghe del mondo della tv e si è inserita nel dibattito sulla beneficenza di Chiara Ferragni.

Come raccontato al quotidiano, contro Orietta Berti, la collega del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, non ha nulla da dire, ma se si nomina Adriana Volpe:

"Il nostro dualismo doveva essere divertente, invece lei lo ha preso seriamente ed è diventata una cosa personale. E più lei mi stuzzicava, tirandomi fuori il peggio, più io reagivo attaccando"

Al momento, ha rivelato che con la conduttrice non ha alcun tipo di contatto o relazione. L'opinionista si è anche aperta a proposito del rapporto con il marito Paolo Bonolis, senza il quale rivela non sarebbe arrivata dove è adesso e non avrebbe potuto aprire la sua società. Bruganelli non ha poi potuto trattenere una frecciatina contro Chiara Ferragni e la questione del cachet devoluto in beneficenza. Mentre in molti sostenevano che avesse sbagliato a richiamare l'attenzione sul gesto, altri, come il giornalista Emilio Mola, l'hanno applaudita per aver attirato l'attenzione sulla realtà dei centri anti-violenza in Italia.

In riferimento alla sua vita privata, Sonia Bruganelli ha detto, tirando in ballo anche Chiara Ferragni:

"Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio."

