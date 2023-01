Chiara Ferragni, sulla beneficenza arrivano le parole di chi la sostiene

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni ha devoluto l'intero compenso della sua presenza a Sanremo all'associazione Di.Re. contro la violenza sulle donne. Una scelta che ha provocato molte polemiche, ma anche tanto sostegno, come quello di Emilio Mola. Ecco cos'è successo.

Qualsiasi gesto Chiara Ferragni decida di fare si attirerà critiche: è un dato di fatto. Anche la notizia di voler devolvere l'intero cachet di Sanremo in beneficenza ha scatenato pareri contrari e critiche feroci.

Chiara Ferragni, in sua difesa arriva Emilio Mola

Pochi giorni fa aveva annunciato di voler devolvere l'intero compenso come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 all'associazione Di.Re. contro la violenza sulle donne. Una scelta ammirevole, ma che ha attirato le critiche feroci di alcune personalità, come Selvaggia Lucarelli, convinte che si tratti dell'ennesima mossa di marketing.

In difesa di Chiara Ferragni si è schierato, invece, il giornalista Emilio Mola, il quale ha voluto smentire la massima generale per cui "chi fa beneficenza lo fa in silenzio". In un lungo commento postato su Instagram, Mola ha dichiarato:

"La beneficenza si fa e non si dice. Ma chi lo ha detto. Mi chiedo come abbiamo fatto a farci convincere che questo pensiero sia quello corretto, a tal punto da farlo diventare una massima, una cosa ovvia, del tutto scontata. Non c'è nulla di sbagliato nel non fare beneficenza, così come non c'è nulla di sbagliato nel farla. L'unica cosa di cui ci si dovrebbe vergognare dovrebbe essere rompere le p**** a chi la beneficenza la fa. E, raccontandola, prova a sensibilizzare, a far parlare di un problema e a dare l'esempio. Se raccontare la beneficenza diventasse normale, cool e perfino contagioso e virale? La beneficenza si fa e, se si vuole, si dice."

Non soltanto Mola, ma anche tanti altri hanno mostrato di apprezzare il sostegno manifestato da Chiara Ferragni verso l'associazione Di.Re, per sensibilizzare il pubblico al tema della violenza contro le donne e alle realtà dei centri anti-violenza che, con simili donazioni, potrebbero fare ancora di più e offrire adeguato sostegno a chi ne ha bisogno.