Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli difende Oriana Marzoli: ''Donne contro di lei perché bella e divertente''

Gossip TV

Sonia Bruganelli ammette di avere un debole per Oriana Marzoli, tra le sue concorrenti preferite del Grande Fratello Vip.

Oriana Marzoli ha decisamente sconvolto l’assetto della casa del Grande Fratello Vip. La bella venezuelana ha fatto colpo su più di un concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5, provocando l’ira di alcune donne del programma. Sonia Bruganelli la adora e non lo nasconde.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli sostenuta da Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini ha vinto la scommessa grazie all’ingresso in casa di Oriana Marzoli, spumeggiante concorrente che ha portato una ventata di novità e di rivalità al Grande Fratello Vip. Oriana è bella, sa di esserlo e sa come giocarsela in un reality show, grazie al suo temperamento latino e al suo carattere focoso. La venezuelana è entrata nel mirino di Antonella Fiordelisi, bocciata da Sonia Bruganelli, che ha accusato l’inquilina di volersi mettere in mostra davanti agli uomini di Cinecittà, compreso il fidanzato Edoardo Donnamaria. A Sonia Bruganelli, Oriana piace tantissimo e lo confessa a Casa Chi:

“A me piace Oriana. Mi è piaciuta, perché mi sono rivista in lei. Con un temperamento che a un certo punto si spegne. È entrata col botto, vediamo se resiste. C’è stato l’odio verso di lei da parte di Anastasia e Genoveffa, che hanno visto questa Cenerentola entrare. Si sono giustamente coalizzate nella loro testa contro la nuova entrata che però è carina e divertente. Per i maschi questa novità è piacevole. Le volevo già dare l’immunità sempre. La ginnastica in perizoma? Gegia è stata due mesi in bikini e non ha dato fastidio a nessuno”.

Sonia ha ammesso che vorrebbe vedere Oriana sedurre Antonino Spinalbese, il bello e tenebroso che per ora è stato in mezzo a diversi triangoli ma che non ha mai preso una vera posizione. Secondo l’opinionista del Gf Vip, Marzoli sarebbe in grado di sconvolgerlo e magari mostrarci un nuovo e più veritiero lato del gieffino.

“Spero che Oriana riesca a abbindolare Antonino. Delle donne ce le dovrà avere questo no? Siamo tutti curiosi. Lui ha sentito la voce sud americana e si è ringalluzzito. Speriamo tutti perché si sta spegnendo. Lui la soffre perché lei non soffre lui. Non vedo l’ora di far sapere ad Antonella che Oriana ha 2 mi milioni di follower perché lei vive per questa cosa”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.