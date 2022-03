Grande Fratello Vip, Soleil Sorge torna sui social e rompe il silenzio

Gossip TV

Le prime parole dell'influencer italo-americana, eliminata dal Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale.

Ieri, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, è tornata nella Casa e poi ha fatto il suo ingresso in studio, influencer italo-americana, Soleil Sorge. Tra i protagonisti dell'edizione, l'ex corteggiatrice nel corso della sua permanenza nel reality, è stata eliminata ad un passo dalla finalissima, sconfitta al televoto da Davide Silvestri.

Chi era pronto a rivederla combattiva e provocatrice come nel corso della sua avventura televisiva al Gf Vip, ieri sarà rimasto inevitabilmente deluso o stupito.

Soleil è apparsa tranquilla, sorridente e ha speso per i gieffini rimasti solo elogi e complimenti tanto da essere ripresa dal conduttore in quanto si stava mostrando diversamente dal solito, più mansueta e diplomatica. L'ex corteggiatrice ha abbracciato un'emozionata Sonia Bruganelli, che da tempo ormai la sostiene e l'appoggia in tutto e, dopo il video del sui momenti più belli trascorsi nel reality, ha avuto l'ennesimo faccia a faccia con Alex Belli, al termine del quale, ha abbracciato il suo amico artistico sedendosi accanto a lui in studio.

L'ex corteggiatrice è comunque apparsa raggiante e il suo ritorno sui social è stata l'ulteriore conferma. Nessuna frecciatina, nessun astio, Soleil felice per la sua prima passeggiata a Roma dopo sei mesi e ancora "Sono tornata - ha dichiarato entusiasta- ma quanto mi siete mancati, vi sono mancata? voi da morire". La Sorge si è poi immortalata tra le vie della capitale con il brano in sottofondo di Freedom e la didascalia"La mia prima passeggiata per Roma dopo sei mesi".

