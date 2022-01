Grande Fratello Vip, Soleil Sorge torna all'attacco contro Delia Duran: "È una disperata di fama"

Gossip TV

Soleil non sopporta la presenza di Delia nella Casa del Gf Vip e ne parla con alcuni concorrenti.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, lunedì 17 gennaio 2022, su Canale 5. Intanto, Soleil Sorge è tornata all'attacco contro Delia Duran, criticandola e accusandola di essere entrata nella Casa solo ed esclusivamente per visibilità.

Il fastidio di Soleil Sorge al Gf Vip

L'ingresso al Grande Fratello Vip di Delia ha stravolto gli equilibri della Casa e destabilizzato in particolar modo Soleil. Parlando con Jessica Selassié e Giacomo Urtis, l'influencer italo-americana non ha nascosto il suo fastidio nei confronti della compagna di Alex Belli: "Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so".

Dopo aver commentato la situazione, la Sorge ha criticato la Selassiè per averle voltato le spalle dopo l'arrivo della Duran al Gf Vip: "Gli hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l'amica [...] Non è semplice cordialità quello che fate è proprio essere false". "Ma io c'ho parlato due volte, Quello che ho sempre detto gliel'ho detto anche perchè è il mio pensiero da sempre" ha prontamente replicato la principessa cercando di giustificare il suo comportamento.

Leggi anche Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli lasciano il Gf Vip, ecco quando

"Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex" ha spiegato Soleil "Dovrà farlo prima con lui e poi al massimo proprio per esagerare con me. Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un'eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt'altro. A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l'unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.