Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi lascerà il reality il 24 gennaio, vicina all'addio anche Katia Ricciarelli

L'imprenditore campano e la nota soprano, protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sono pronti a lasciare il reality.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, terminerà, come è ormai noto, il prossimo 14 marzo, contrariamente alla data prestabilita per cui le luci della Casa si sarebbe dovute spengere il giorno 13 dicembre.

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi lascerà il reality il 24 gennaio, vicina all'addio anche Katia Riacciarelli

Il prolungamento del realty show, ha inevitabilmente costretto alcuni concorrenti all'addio. A dicembre si sono infatti ritirati Aldo Montano e Francesca Cipriani. Lo schermidore toscano era ansioso di tornare dalla sua famiglia, mentre la showgirl è stata costretta a lasciare la Casa per alcuni questioni di salute da risolvere.

Tuttavia, è ormai certo che ci saranno anche altri concorrenti pronti a lasciare la Casa. Primo tra tutti Manuel Bortuzzo che, come confermato da papà Franco, sarebbe dimagrito troppo e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti in vista delle prossime Paralimpiadi. Ma il giovane nuotatore non sarebbe il solo. Gabriele Parpiglia, durante una puntata di CasaChi, aveva rivelato che anche la permanenza di Gianmaria Antinolfi aveva le ore contate:

Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il Gf Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gianmaria entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente.

Gianmaria, nelle ultime ore trascorse nella Casa, ha confermato il tutto a Manila Nazzaro, rivelando anche la data esatta in cui lascerà il reality:

Io vado via il 24, non ce la faccio più amore. Io il 1 febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso, ho dato la mia parola a troppe persone.

Ma non è finita qua. L'influencer campana Deianira Marzano ha rivelato che sarebbe pronta a dire addio al Gf Vip anche Katia Ricciarelli

Anche la Ricciarelli dopo il suo compleanno il 18 gennaio dovrebbe lasciare il programma.

L'indiscrezione della Marzano è da stata confermata da numerose altre fonti vicine al reality targato Mediaset. La soprano sarebbe stanca di questa esperienza e avrebbe anche impegni lavorativi da svolgere.

