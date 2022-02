Gossip TV

L'ex corteggiatrice, come altri concorrenti, inorriditi dalle parole della showgirl romana su cui è ancora avvolto il mistero.

Da ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip, non si parla d'altro se non della frase "gravissima" pronunciata da Nathaly Caldonazzo che, per sua stessa ammissione, è stata un bruttissimo scivolone causato dal nervosismo. Sulla frase della showgirl romana, come è ormai noto, c'è molta indignazione da parte di molti inquilini della Casa, tra cui Miriana, Jessica e Sophie.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge su Nathaly Caldonazzo: "Mai sentito una frase più brutta, è da squalifica"

Per quest'ultime la Caldonazzo meritebbe la squalifica senza giustificazioni. La Trevisan ha commentato persino che ogni volta che risente la frase in questione, le viene da piangere. Dal canto suo, la Caldonazzo ha rivelato, probabilmente dalle direttive in confessionale, che non ne può parlare.

Ieri notte Alessandro Basciano ha commentato con Soleil Sorge e Miriana Trevisan la frase incriminata: "Ragazzi è uscita la sua sparata quando c’ero io. Io un po’ le voglio bene e spero che non esca la frase. Mi auguro davvero per lei che questa frase non esca perché è da squalifica“. "Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita", ha replicato Soleil.

Prima del divieto, la showgirl romana ne aveva parlato con Basciano, rendendosi perfettamente conto di aver pronunciato esternazioni molto gravi: “Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”.

Sul web trapelano intanto due ipotesi. La prima che si sia rivolta a Jessica etichettandola come ladra esattamente con suo padre, l'altra, invece, riguarderebbe una nota citazione di Benito Mussolini. Sono in molti a chiedere chiarezza sulla vicenda perché, almeno per il momento, ogni volta che si parla della questione la regia del Gf censura.

