Grande Fratello Vip, concorrenti in rivolta contro Nathaly Caldonazzo: "Verrà cacciata, ha detto una frase da squalifica"

Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano inorriditi da una frase della showgirl romana ma il GF censura.

E' scoppiato un nuovo caso nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni concorrenti, Nathaly Caldonazzo avrebbe pronunciato una frase gravissima che dovrebbe sancire la sua squalifica nel reality. La frase è avvolta nel mistero perché quando i gieffini ne parlano, la regia cambia inquadratura o leva l'audio.

A sentire le parole incriminate sarebbe stato Alessandro Basciano. Quest’ultimo, le avrebbe riportate agli altri inquilini che da ieri sera continuano ad accennare al fatto. In particolare, sarebbero Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. "A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima“, ha commentato la Trevisan a cui ha fatto seguito Sophie: “Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito“. Anche Jessica si è augurata che la showgirl venga eliminata dal Grande Fratello Vip, dopo i recenti provvedimenti ai danni di Alessandro, per molti giudicati ingiusti rispetto ad altri concorrenti. Intanto, la Caldonazzo è sparita dalla diretta.