Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sbotta: "Hanno l'ossessione di arrivare in finale"

Gossip TV

Soleil e Manila criticano duramente le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip.

Le sorelle Selassiè continuano a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro e Soleil Sorge, infatti, hanno rivelato di essere infastidite dalla smania che hanno dimostrato Lulù e Jessica di arrivare in finale e vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini.

L'attacco di Soleil Sorge alle sorelle Selassié

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. A poche ore dalla diretta, Soleil e Manila hanno commentato le ultime dinamiche della Casa criticando duramente il comportamento assunto da Lulù e Jessica. "C’è l’ossessione di arrivare in finale quando invece dovresti guardare a tutto il percorso" ha dichiarato l'influencer italo-americana sostenuta dalla conduttrice.

"Mi fa male sentire questa energia" ha continuato la Nazzaro seguita dalla Sorge "Se dovessi uscire oggi io ho già vinto. Ho già avuto la mia vittoria, sento di aver imparato tante cose [...] A me piacerebbe tantissimo andare in finale, ma lo sai che ti dico? Che se alcune persone sono così disperate di arrivare in finale io gli cedo volentieri il mio posto. Non mi cambia assolutamente nulla".

Leggi anche Lulù Selassié crolla dopo la lite con Davide Silvestri

Le due concorrenti del Gf Vip sono state poi raggiunte da Delia Duran. Secondo la compagna di Alex Belli, la smania di andare in finale e vincere delle sorelle Selassié sia causata dalle difficoltà economiche di cui hanno spesso parlato. "Se hai bisogno di soldi puoi anche lavorare e rimboccarti le maniche" ha concluso Soleil lanciando una frecciata a Jessica e Lulù.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.