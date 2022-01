Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sbotta e racconta tutta la verità sul rapporto con Alex Belli: "Tra noi amore e passione"

Gossip TV

Soleil rivela a Nathaly la sua verità dopo la puntata del Gf Vip.

Puntata difficile quella di ieri del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge, che si è trovata ancora al centro della storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran. Una situazione che l'influencer non riesce più a sopportare proprio come ha rivelato a Nathaly Caldonazzo dopo la diretta del reality show di Alfonso Signorini.

La verità di Soleil Sorge

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly ha voluto parlare con Soleil del rapporto nato con Alex nella Casa: "Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici. Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?". Una domanda diretta che, come riporta Biccy, ha fatto letteralmente crollare l'influencer.

"Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip" ha sbottato la Sorge raccontando tutta la sua verità "...Lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Tra noi è nata un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo. Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero. All’inizio non c’era malizia e ci raccontavamo delle nostre storie d’amore e cose private".

Leggi anche Manila Nazzaro e Soleil Sorge sempre più distanti

Soleil ha poi continuato ammettendo: "Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. È cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei. Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte. […] Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte?".

E Delia? L'influencer sembra avere le idee molto chiare: "Lei non è davvero ferita, sta recitando. Una donna ferita non entra qui a cercare vendette o proporre confronti con il marito. Se vuoi parlare con il tuo compagno lo fai in privato. Quindi non credo a quello che dice adesso. E poi parliamo di come si è comportata con Alex? L’ha umiliato, denigrato e fatto finte paparazzate, si descrive da sola per quello che ha fatto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.