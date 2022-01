Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Soleil Sorge sempre più distanti: "Con me si è chiusa perché parlo con Delia"

Gossip TV

Manila commenta il distacco di Soleil al Gf Vip.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 17 gennaio 2022 su Canale 5. Intanto nella Casa, Soleil Sorge ha preso le distanze da Manila Nazzaro, che si è detta molto dispiaciuta per il comportamento assunto dall'influencer nei suoi confronti dopo l'ingresso di Delia Duran.

La confessione di Manila Nazzaro su Soleil Sorge

Dispiaciuta per l'allontanamento di Soleil nei suoi confronti, Manila si è lasciata andare a uno sfogo con Sophie Codegoni. "Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero [...] Ha fatto muro anche con me perchè comunque parlo con Delia. Mi dispiace tantissimo questa cosa" ha confessato la conduttrice al Grande Fratello Vip.

Un allontanamento dovuto alla vicinanza della Nazzaro con la Duran. "Con me si è chiusa. Ma non posso fare altro...le persone devono essere ascoltate, sempre" ha aggiunto la showgirl spiegando alla Codegoni la sua posizione nei confronti della compagna di Alex Belli. "Poi a te personalmente non è che ti ha fatto qualcosa" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Manila ha continuato il suo sfogo con Giacomo Urtis. La conduttrice è convinta che un confronto con Delia servirebbe anche alla stessa Soleil: "Pensavo che la cosa giusta fosse che si parlassero e si chiedessero scusa in qualche modo [...] Sole deve aprirsi un po' ma non vuole parlare con nessuno [...] Deve capire che deve fare un passo avanti per lei come donna".

