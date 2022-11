Grande Fratello Vip, Soleil Sorge risponde sarcastica al suo ex fidanzato Luca Onestini

Gossip TV

La Sorge risponde piccata al suo ex dopo le dichiarazioni di quest'ultimo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Passano gli anni ma una tregua tra Luca Onestini e Soleil Sorge sembra proprio non ci sarà mai rappacificazione. Dopo la loro rottura, avvenuta nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip, i due non si sono mai risparmiati frecciatine a distanza e, soprattutto, parole che potessero intendere che abbiano conservato un bel ricordo l'uno dell'altra.

Gf Vip, la risposta piccata di Soleil Sorge a Luca Onestini

Nel corso della sua nuova avventura al Gf Vip 7, Luca ha commentato il debole di Edoardo Tavassi per la sua ex Sorge con parole che evidentemente non sono piaciute a Soleil. L'ex naufrago ha ammesso di considerare l'ex gieffina come un vero e proprio sogno erotico inarrivabile. Alle dichiarazioni di Tavassi, Luca ha spronato il romano ha buttarsi anche perché Soleil, "ha avuto di peggio".

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip Party che Soleil conduce insieme a Pierpaolo Petrelli, è arrivata quindi la replica sarcastica e immancabile della Sorge:

"Volevo dire che per me la simpatia vince su tutto. Secondo me Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità lui ha quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicare."

Come accennato, non è la prima volta che i due ex fidanzati si ritrovano a confrontarsi a distanza con parole tutt'altro che coincilianti. Sembra persino che Luca dovesse entrare al Gf Vip la scorsa edizione ma che abbia rinunciato per evitare di condividere l'esperienza con Soleil. Nel corso di un'intervista a Verissimo, l'ex gieffina, parlando di Onestini ha dichiarato: "Potrei definirlo un conoscente a malapena". L'influencer italo-americana ha comunque sempre smentito di averlo tradito. All'epoca infatti, Soleil pare avesse lasciato Luca per Marco Cartasegna.

"Per me la storia con Luca è partita subito al massimo, cercavo la condivisione, la convivenza, lui no. Era interessato alla sua persona e non al progetto di vita. Volevamo cose diverse. Lui il Grande Fratello Vip, io una famiglia. Quando lo hanno scelto, eravamo già in crisi. Non ci vedevamo da due settimane. "Abbiamo provato a recuperare tutto la sera prima che lo blindassero. Dentro di me sapevo che era il punto di non ritorno. Avevo spento la speranza. La nostra storia sarebbe finita con o senza reality. I suoi atteggiamenti nella Casa successivamente mi hanno dato ragione, i miei dubbi si trasformavano in certezze. Mi è crollato tutto addosso, è stato il colpo di grazia alla nostra storia già in crisi. Io sono un’istintiva, non ho resistito e gli ho detto addio."

