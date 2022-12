Grande Fratello Vip, Soleil Sorge pronta a stuzzicare Luca Onestini: "Quando saprà che sono la sua opinionista..."

Gossip TV

Soleil Sorge opinionista al Gf Vip al posto di Sonia Bruganelli lancia una frecciata al suo ex Luca Onestini.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera lunedì 26 dicembre 2022. Al posto dell'opinionista Sonia Bruganelli, però, ci saranno Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, che ha già lanciato una bella frecciata al suo ex fidanzato, Luca Onestini, attualmente recluso nella Casa di Cinecittà.

Soleil Sorge pronta a confrontarsi con Luca Onestini al Gf Vip

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip. Grande assente delle prossime dirette sarà Sonia Bruganelli che, come già annunciato da Alfonso Signorini, partirà per una vacanza e verrà sostituita in studio da Soleil Sorge e Pierpaolo, i due presentatori del Gf Vip Party. Una situazione che divertirà e non poco la bella influencer italo-americano, che ha già lanciato una frecciata al suo ex Luca Onestini:

Io e Pier opinionisti? First reaction shock! Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista...

Come riportato da Biccy, non appena varcata la famosa porta rossa del Gf Vip, Luca ha ricordato la sua storia con Soleil:

Quando sono entrato qui la prima volta ero fidanzato. Però lasciate perdere che è meglio. Quello che mi è capitato non penso sia mai successo ad altri. Almeno non è mai successo al GF Vip. Ma parliamo di storie belle che è meglio. […] Edo ma ti piace così tanto Sole? Secondo me dovresti provarci e dico davvero. Un no ce l’hai già preventivato. A questo punto peggio di così non potrà andare. E se ascolti me allora ti butti. Anche perché pensa che lei è stata con ragazzi peggio di te.

