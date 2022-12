Grande Fratello Vip, l’ex di Antonella Fiordelisi fa un gesto shock (VIDEO)

Gossip TV

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati ben prima dell’ingresso della partenopea al Grande Fratello Vip, ma il gesto estrema arriva proprio ora.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più chiacchierate e senza dubbio una delle protagoniste assolute delle dinamiche di Cinecittà. Fuori dalla casa, l’ex fidanzato Francesco Chiofalo ripensa ai momenti passati insieme e fa un gesto shock con il tatuaggio che anni fa le aveva dedicato.

Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo “cancella” Antonella Fiordelisi

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Antonella Fiordelisi si è dimostrata una grande protagonista, pronta a provocare, a creare dinamiche sempre nuove e ad affrontare accese discussioni. Non per questo Antonella è tra le preferite del pubblico, anzi: sbirciando su Twitter, in particolare, osserviamo che la schermitrice è molto amata dai fan dei Donnalisi, ovvero la coppia che forma con Edoardo Donnamaria e che vive una serie di crisi mistiche ogni due per tre, mentre il resto del popolo del web la trova contorta, poco sincera e molto crudele soprattutto nei confronti delle donne.

Questa constatazione ha fatto nascere il dubbio che Antonella si sia salvata solo grazie a Sonia Bruganelli, che per lunghissime settimane le ha donato l’immunità e le ha permesso di saltare le Nomination. In attesa di scoprire se la sensazione percepita da alcuni concorrenti sia giusta o meno, con il risultato del televoto di questa sera, l’ex fidanzato di Antonella ha preso una decisione scioccante.

Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, emerso grazie alla partecipazione a Temptation Island con Selvaggia Roma, che si è fidanzato con Antonella nel 2017 ed è stato piantato in asso circa tre anni dopo, a seguito di moltissime polemiche su presunti tradimenti spiattellati in diretta su Instagram. Chiofalo aveva tatuato la sua pelle con il nome di Antonella e ha deciso, soprattutto dopo i commenti al vetriolo della partenopea sulla loro love story, di recarsi in un negozio di tatuaggi per sbarrare quel nome e cancellarlo dalla sua vita per sempre. Ecco il video:

