Grande Fratello Vip, Delia e Soleil si abbracciano: ''Dalla tua parte, ti voglio bene''

Nuova alleanza nella casa del Grande Fratello Vip? Delia e Soleil si abbracciano come due vere amiche.

Le ultime vicissitudini della casa stanno a dir poco confondendo il pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo aver baciato Delia Duran, Soleil Sorge è esplosa contro Alex Belli, finendo per l’ammettere i propri sentimenti, per poi fare pace con Manila Nazzaro, che per più di un mese è stata la sua nemica numero uno. Infine, poche ore fa, Delia e Soleil si sono abbracciate e la showgirl sudamericana ha rivelato che sosterrà la bionda influencer, dopo averla definitivamente perdonata per il flirt con il compagno.

Grande Fratello Vip, Delia Duran spiazza Soleil Sorge

In un vortice di vendetta e passione, il pubblico del Grande Fratello Vip sta cercando - inutilmente - di sbrogliare l’intricata matassa creata da Delia Duran, Soleil Sorge ed Alex Belli. Il rapporto tra i tre concorrenti è a tratti del tutto surreale, tanto da aver portato i telespettatori a credere che si tratti di una recita. Nonostante i dubbi e le legittime perplessità, in Casa continua ad andare in scena il triangolo amoroso più hot del piccolo schermo. Soleil e Delia si sono lasciate andare ad un bacio saffico, per poi discutere con Alex che ha costretto Sorge a rivelare di essersi innamorata di lui. Mentre Belli ha baciato Jessica Selassié, che si è immediatamente tirata indietro sconvolta da quel gesto, Soleil ha fatto pace con Manila, che per più di un mese ha trattato come la sua nomina giurata.

In tutto questo marasma di discussioni e rappacificazioni, la mattinata al Gf Vip è iniziata con una scena del tutto inaspettata. Soleil ha confidato a Delia di essere stanca per la situazione che si è creata e la showgirl sudamericana ha ammesso: “Quella roba lì era tra me e Alex, abbiamo risolto tutto. Qualsiasi cosa accada oggi io sarò dalla tua parte, perché tu hai detto la tua e non voglio che entri ancora nella situazione. Per me è stata una cosa di liberazione totale, non mi sono intromessa perché è una cosa tra voi. Dovreste parlare, troviamo armonia e positività”.

Duran ha poi abbracciato a più riprese Soleil, che si è fatta consolare dalla sua rivale in amore, dichiarando: “Ti voglio bene comunque, sei una ragazza stupenda e hai un’anima unica. Sei super intelligente. Non siamo vittime, abbiamo sbagliato entrambe”. “Mi dispiace per tutto quello che hai dovuto vivere, da donna. Non voglio più questa roba”, ha replicato Sorge, lasciandosi cullare dalle braccia di Delia. Il colpo di scena è dietro l’angolo e c’è chi è certo che alla fine Soleil e Delia si alleeranno contro Belli.

