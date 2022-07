Grande Fratello Vip, Soleil Sorge festeggia il compleanno con il fidanzato che non ha voluto un ex gieffino alla festa

Gossip TV

I 28 anni di Soleil Sorge: tra i presenti il suo compagno Carlo e alcuni (ma non tutti) ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip, ecco perché.

Soleil Sorge ha compiuto 28 anni. La bella influencer italo-americana ha festeggiato il lieto evento con une festa sontuosa a Porto Cesareo in provincia di Lecce. Una lunghissima tavola imbandita, fiori incantevoli, una torta a tre strati posizionata su una mezzaluna argentata e fuochi d'artificio: una festa davvero in grande stile in una location molto suggestiva in cui Soleil ha festeggiato in compagnia della madre Wendy e di tanti amici tra cui ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip.

Tra i tanti invitati, Amedeo Goria con la figlia Guenda, l'amica di sempre Dayane Mello, l'ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi e i due ex gieffini Alessandro Basciano con Sophie Codegoni. Tra le varie foto dell'evento, è spuntata quella di Lucas che ha immortalato Soleil con il suo misterioso fidanzato Carlo (immagine postata da Very Inutil People).

Ma non è finita qui. Alessandro Rosica, ha spifferato un' indiscrezione sulla festa della Sorge che pare abbia lasciato l'amaro in bocca ad un ex gieffino: Gianluca Constantino. Secondo quanto riferisce l'esperto di gossip, Soleil sarebbe stata costretta a non invitarlo perché il fidanzato sarebbe particolarmente geloso di lui.

Carlo Domingo, da amico speciale, a fidanzato segreto di Soleil Sorge. Come mai Carlo si nasconde sempre? Nelle foto è il primo a scappare, ha forse qualcosa da nascondere ?!? Ma lo scoop clamoroso è un altro. Soleil avrebbe negato la partecipazione del suo compleanno, ad una sola persona, e che persona, si tratta proprio del suo grande amico, e sapete il motivo??? La gelosia di Carlo nei confronti di Gianluca. Ricordiamo però che Soleil pochi giorni fa, al compleanno di Gianluca c’è stata, ed erano molto affiatati. Io non sono nessuno per giudicare, ma questa volta Soleil ha giocato sporco, dando retta a delle fantasie infondate del fidanzato. Gianluca d’altronde c’è rimasto malissimo, siccome c’era una bellissima amicizia, oltre a dei progetti lavorativi. Da che parte state ? Come mai Carlo non era geloso di Alex belli? E ora è diventato possessivo???"