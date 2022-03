Grande Fratello Vip, Soleil Sorge eliminata, Dayane Mello tuona: ''Il televoto è una truffa''

Gossip TV

Dayane Mello furiosa durante il televoto flash per Soleil e Davide, che ha visto eliminata la bionda influencer del Grande Fratello Vip.

Colpo di scena nella puntata del Grande Fratello Vip. Un televoto lampo ha decretato Davide Silvestri come terzo finalista della sesta edizione del reality show di Canale5, costringendo Soleil Sorge ad abbandonare per sempre la Casa. Un risultato che nessuno avrebbe mai immaginato e che, secondo Dayane Mello, è stato favorito dalla produzione che avrebbe bloccato la possibilità di votare Soleil. Ecco cosa ha dichiarato la bella modella brasiliana.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa un’accusa pesantissima alla produzione

E come ogni reality show che si rispetti, il Grande Fratello Vip è in grado di stupire gli spettatori anche dopo sei lunghi mesi di messa in onda. Nel corso dell’ultima puntata su Canale5, infatti, Alfonso Signorini ha dato ai gieffini la possibilità di candidare due colleghi per la Finale, premettendo che chi avrebbe perso il televoto sarebbe stato eliminato per sempre dalla Casa. Al ballottaggio sono finiti Davide Silvestri, terrorizzato prima della diretta, e Soleil Sorge. Due concorrenti che hanno fatto la storia di questa sesta edizione del programma, anche se appare palese che il favore del pubblico sia tutto per Soleil che, volente o nolente, ha creato dinamiche decisamente più interessanti di quelle di Silvestri.

Nonostante ciò, il televoto ha decretato Davide come terzo finalista del Gf Vip e Sorge come eliminata della serata. Un colpo di scena che ha lasciato tutti alquanto perplessi, compresa Dayane Mello che si è scagliata duramente contro la produzione. La bella modella brasiliana, che nella quinta edizione del reality show ha fatto parlare molto di sé, segue con attenzione Soleil essendo una sua grande amica e crede che le votazioni siano in qualche modo state pilotate, bloccando la possibilità degli utenti di votare realmente durante il televoto flash.

"Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”, ha sbottato Dayane come riporta Biccy. Un attacco durissimo quello della Mello, uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, che avrebbe senza dubbio voluto Soleil in Finale.

