Grande Fratello Vip, Davide Silvestri terrorizzato: cosa succede?

Davide Silvestri è certo di uscire dal Grande Fratello Vip, e si confessa con Jessica Selassié.

Davide Silvestri teme che la sua corsa per la vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip sia ormai giunta al capolinea. L’attore, infatti, crede che sarà lui ad abbandonare la casa e cerca conforto in Jessica Selassié, che preferisce non fare previsioni.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri fuori dalla Casa?

Davide Silvestri non ha digerito la Nomination e teme che il pubblico non lo favore ulteriormente, soprattutto perché si trova al televoto con Miriana Trevisan e Jessica Selassié, due delle personalità più forti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore ha ammesso che vorrebbe arrivare in Finale, dopo lunghi mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. E mentre Jessica fa un prognostico sulle finaliste del programma, Davide chiede consiglio alla principessa etiope.

“Questa volta mi vedo già fuori. Mi sto preparando a non rimanerci troppo male, voglio uscire con il sorriso”, ha ammesso Silvestri cercando il confronto di Jessica. La gieffina, tuttavia, è tesa perché anche lei rischia di lasciare il Gf Vip proprio ora che la situazione con Barù si è definitivamente sbloccata. Il gieffino ha costruito una capanna per poter parlare con Jessica lontano da occhi indiscreti e tutti sperano che finalmente Barù stia capitolando, accettando il fatto di essere molto attratto dalla bella principessa etiope.

Cosa accadrebbe se Selassié fosse l’eliminata della puntata? Barù la cercherebbe anche lontano dalle telecamere o si è trattato di un fuoco di paglia? Nel frattempo, c'è maretta anche tra altre due protagoniste del Gf Vip ovvero Soleil Sorge e Miriana Trevisan. La showgirl ha fatto una confessione sulla collega, dichirando che la cattiveria di Soleil nei suoi confrotni è derivata dalla paura che lei possa esserle d'intralcio per la Finale

