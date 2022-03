Grande Fratello Vip, Dayane Mello esce allo scoperto con il nuovo Fidanzato

Gossip TV

Nuovo amore per Dayane Mello, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Grandi novità in campo sentimentale per Dayane Mello. La bella modella brasiliana si è concentrata sulla carriera dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, volando in Brasile per partecipare a La Fazenda e diventato il fulcro di un’incredibile polemica. Ora, Mello ha sembra aver trovato nuovamente l’amore al fianco di Alberto Franceschi.

La bellissima Dayane Mello è tra le influencer più amate sui social, potendo godere dell’amore dei fan italiani, che si sono affezionati alla modella grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e quelli brasiliani che l’hanno seguita con orgoglio durante La Fazenda. Archiviato l’impegno in tv, almeno per il momento, Dayane ha festeggiato il compleanno escludendo Rosalinda Cannavò, tornando al centro delle indiscrezioni per la sua vita privata.

Come preannunciato da Deianira Marzano pochi giorni fa, infatti, Dayane avrebbe un nuovo amore. A dispetto di quanto ipotizzato dopo gli scatti lanciati da Whoopsee, tuttavia, non si tratta di Andrea Turni bensì di Alberto Franceschi. Lui, imprenditore e modello, è noto per essere stato fidanzato con Alice Campello, attuale moglie del giocatore di calcio Alvaro Morata.

La notizia di gossip è stata riportata da Chi, che ha confermato la love story tra Mello e Franceschi: “Dayane Mello ha un nuovo fidanzato. Lui è l’imprenditore e modello Alberto Franceschi, in passato legato all’influencer e fashion blogger Alice Campello, che poi lo aveva lasciato per costruirsi una famiglia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata”. Una bellissima notizia per la modella brasiliana, che non ha passato un periodo facile dopo le polemiche che l’hanno coinvolta per la sua partecipazione al reality show brasiliano.

