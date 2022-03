Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni svelano tutta la verità sul loro rapporto: "Paradossale"

Gossip TV

La rivelazione delle due ex concorrenti del Grande Fratello Vip a Verissimo.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge continua anche lontano dalle telecamere. Ospiti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, le due ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di vuotare il sacco e raccontare alcuni retroscena del loro rapporto.

La verità di Soleil e Sophie

Soleil e Sophie sono tornate insieme a Verissimo per parlare della loro inaspettata amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, infatti, che all'inizio del loro percorso si sono rese protagoniste di accese liti in cui sono volate accuse e offese, in particolar modo da parte dell'influencer italo americana.

"Come va, siete davvero amiche?" ha domandato la Toffanin alle due ex gieffine. "Sì, sorprendentemente sì" ha prontamente replicato la Sorge "Sai, nella casa si creano tanti legami effimeri, tanti invece molto stretti. Stando in un contenitore come quello è un pò una bolla, no? E le emozioni sono veramente accelerate. Quindi o crei dei rapporti che poi magari quando esci vanno a sciogliersi. Oppure come è capitato a noi invece, ci siamo ritrovate partendo in modo paradossale. E invece poi ci ha legato tantissimo".

Leggi anche La dolorosa rivelazione di Katia Ricciarelli

A farle eco la Codegoni, che ha raccontato un retroscena del loro rapporto: "Noi ci siamo conosciute prima di entrare a una cena. C'era feeling, ma io l’ho giudicata. Ho detto: 'Secondo me è antipatica. Non andremo proprio d’accordo'. Invece poi alla fine, è partita in maniera particolare. Ci siamo scontrate, ce ne siamo dette di ogni e poi lei è diventata poi col tempo la mia sorellona. Ho ancora il suo anello. Faremo un anello dell'amicizia".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.