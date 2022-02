Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni a confronto sulle strategie della Casa: "Sono convinta che esca lui"

Gossip TV

Le confessioni di Soleil e Sophie sulle nomination della settimana al Grande Fratello Vip.

Lunedì 14 febbraio 2022 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto questa settimana Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino, che nelle ultime ore è finito nel mirino di Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Soleil Sorge, Sophie Codegoni e le nomination al Gf Vip

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e i concorrenti iniziano a mettere in atto le proprie strategie. Parlando con Sophie, Soleil ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa ammettendo di non essersi mai affidata a strategie per le Nomination al contrario di tanti altri concorrenti. "Io sono cambiata, prima ero coinvolta al 100% emotivamente dentro la Casa ora invece riesco a vedere tutto dall’esterno e a dire se uno è furbo o un bravo giocatore".

Le due giovani concorrenti del Gf Vip hanno continuato parlando delle nomination della settimana e valutato la possibilità che Gianluca possa essere un vero stratega nel gioco. "Antonio è buono, ha voglia anche lui di farsi notare e arrivare ma in maniera pulita. Gianluca lo ha nominato per strategia. Invece che andare in nomination con te o altri ha pensato di rischiare di meno ad andare con Antonio che siamo due concorrenti nuovi" ha dichiarato la Codegoni alla Sorge riferendosi alle ultime nomination "Io sono convinta che esca Gianluca".

Leggi anche Federica Calemme sbugiarda Alex Belli

"È un gioco, puoi giocare ma noi strategie così sulle nomination non le abbiamo mai fatte. Casualmente entri, prima nomination nomini la persona a cui sei più legata? Allora sei uno stratega vero" ha aggiunto Sophie. "Più vai sul reale, quello che senti per una persona più è forte quella nomination [...] Se è quella la persona che voglio votare, voto" ha concluso Soleil trovandosi d'accorso con la sua amica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.