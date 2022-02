Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Delia Duran: "Ecco qual è la strategia di Davide Silvestri"

Gossip TV

Soleil e Delia svelano la strategia di Davide al Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri e Soleil Sorge sono ormai ai ferri corti al Grande Fratello Vip. In giardino con Delia Duran, l'influencer italo-americana è tornata a parlare delle ultime nomination e rivelato che molti concorrenti fremono per andare in finale, in particolare il giovane attore.

La strategia di Davide Silvestri secondo Soleil Sorge e Delia Duran

"Certe persone che qui dentro si comportano in un certo modo, mi auguro che fuori in un altro contesto senza l'interesse della competizione magari non sono così" ha confessato Soleil al Grande Fratello Vip criticando il comportamento di alcuni suoi compagni di gioco. "Tutti abbiamo la possibilità di arrivare in finale. Io non mi sarei mai immaginata di andare in finale, sono coerente su questo" ha prontamente replicato Delia.

Il discorso tra le due concorrenti del Gf Vip si è poi spostato su Davide. "Non è che se sei qui da 5 mesi meriti la finale, magari sei stato qui per 5 mesi ma non dando il massimo ma per culo" ha sbottato la Sorge seguita dalla Duran "Davide si è dimostrato per quello che è. Il pubblico secondo me non ha apprezzato certi comportamenti. Con me fa il finto buonista. Non ha fatto vedere la sua essenza".

Soleil e Delia hanno quindi le idee abbastanza chiare su Davide. "Quello che mi dispiace è che lui non cerca mai di riconoscere gli altri, esalta solo se stesso. Non mi piace questo. Sono rimasta delusa da lui. Sembra che aspetta il momento giusto per attaccare una persona. Sta giocando. È un super stratega. Va benissimo, però preferisco chi gioca pulito dando se stesso" ha dichiarato l'influencer svelando la strategia dell'attore.

