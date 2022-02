Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino su Soleil Sorge: "Lei merita la vittoria, quel bacio tra noi mi ha reso felice"

Gossip TV

Gianluca torna a parlare del rapporto nato nella Casa del Gf Vip con Soleil.

Soleil Sorge continua a stare al centro delle critiche sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. A difenderla dalle accuse e spezzare una lancia a sua favore ci ha pensato l'ex gieffino Gianluca Costantino, il quale ha stretto un bellissimo rapporto con l'influencer.

La confessione di Gianluca Costantino su Soleil Sorge

A poche settimane dalla sua eliminazione, Gianluca è tornato a parlare della sua breve esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza arricchita dalla presenza di Soleil. "È una donna speciale e ha tanti valori. Tutto è cominciato da quando ho deciso di confortare Soleil perché avevo notato il suo stato d’animo abbastanza affranto. Vederla giù di morale è praticamente impossibile, perché in tutti i momenti della giornata era sempre attiva, serena, felice e sorridente. Durante le nostre conversazioni mi ringraziava, mi diceva di averle dato tanta forza per superare la sua tristezza" ha confessato l'ex gieffino a Novella 2000.

"Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore" ha continuato l'ex concorrente del Gf Vip ammettendo di essere seriamente interessato alla Sorge "Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori e quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto e non mi piace entrare in certe dinamiche. Ho avuto solo quindici giorni per capire il suo carattere quindi dovrei avere più tempo. C’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi, questo sono cose che restano indelebili. Il bacio? È successo nel confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice".

Dopo averla elogiata, Gianluca ha rivelato di essere convinto che Soleil meriti la vittoria finale: "Potrei dire Alessandro Basciano, perché siamo grandi amici, ma a questo punto preferisco Soleil, solo perché, diciamoci la verità, è l’unica concorrente che fin dal principio del programma ha portato avanti lo share. Ovvio, è un mio pensiero".

