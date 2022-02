Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Devo ritrovare la forza per l'ultimo mese"

Gossip TV

Soleil si confronta con Gianluca al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge continua a stare in grande difficoltà al Grande Fratello Vip. Parlando con Gianluca Costantino, l'influencer italo-americana si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha rivelato di voler ritrovare la forza per concludere al meglio il suo percorso nella Casa.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Soleil e Gianluca. "Ti sei un po’ rilassata rispetto all’altra sera?" ha domandato il modello all'influencer assicurandosi che abbia superato il momento di instabilità "Qua dentro, da quello che ho capito, combatti tanto quindi poi rimani sola e non hai più le forze di credere in te stessa da sola [...] Hai fatto già tanto".

"Prima di tutto devo ritrovare la forza interiore ogni volta per continuare a tenere duro" ha prontamente replicato la Sorge cercando di spiegare i motivi del suo malessere "Avere la forza anche solo per essere tranquilla, avere un pò di serenità. Dopo cinque mesi inizia a diventare faticoso. Ieri non avevo proprio le forze di stare su, volevo solo dormire. Ci sta anche prendersi un attimo di riposo".

Leggi anche Urla fuori dalla Casa contro Soleil Sorge

Soleil è infatti convinta che il suo sia solo un momento di debolezza e stanchezza e che, presto, tornerà ad essere la concorrente che tutti abbiamo conosciuto al Gf Vip: "Devo ritrovare la forza almeno per l'ultimo mese". L'influncer poi ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa ammettendo: "Sono stati cinque mesi così ricchi, i momenti che hanno segnato di più il mio percorso sono stati quelli artistici che abbiamo avuto. Momenti divertentissimi".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Foto: Endemol Shine Italy