Grande Fratello Vip, Soleil Sorge critica Davide Silvestri che sbotta: "Spesso sei indifendibile, non devo chiederti scusa"

Soleil delusa da Davide, arriva il confronto al Gf Vip.

Le critiche ricevute da Davide Silvestri hanno destabilizzato Soleil Sorge. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, l'influncer ha infatti deciso di confrontarsi con l'attore rivelandogli tutti i suoi dubbi e la delusione circa il comportamento ambiguo assunto nei suoi confronti.

Soleil Sorge delusa da Davide Silvestri

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Soleil un filmato in cui Davide criticava il comportamento aggressivo assunto dall'influencer nei confronti di Gianmaria. Le parole usate dall'attore non sono per niente piaciute alla ragazza che, subito dopo la diretta, ha deciso di affrontarlo.

"Forse non hai capito il mio discorso e hai frainteso" ha dichiarato la Sorge rivelando di esserci rimasta molto male per le parole usate in confessionale da Silvestri "Io non mi permetterei mai di dire certe parole su una persona che considero un amico [...] Tu mi hai attaccata in quel confessionale. Mi sembra strano che tu ti sia esposto in quel modo lì sulla base della nostra amicizia".

"Sole io le cose te le dico in faccia. Io non sono stupido. Se io voglio sparlare di te non vado in confessionale" ha replicato Davide cercando di giustificarsi. "Ci sta che in quel momento là non hai ascoltato e capito" ha aggiunto Alex provocando la reazione del giovane attore "E non devo chiederle scusa per questo. Sole tu ti senti sempre attaccata, a volte sei per me indifendibile. Sai quante volte io ti ho difesa?! Non lo sai, perché forse non ti interessa neanche. Se tu pensi che c'è qualcosa nei tuoi confronti ti sbagli".

