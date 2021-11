Grande Fratello Vip, lo sfogo di Katia Ricciarelli dopo la lite con Miriana Trevisan: "Non mi interessare giocare così"

Gossip TV

Katia si confronta con gli altri concorrenti dopo la diretta del Gf Vip.

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli ai ferri corti. A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, la soprano si è lasciata andare a un duro sfogo contro la showgirl trovando l'appoggio di Alex Belli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo.

La delusione di Katia Ricciarelli

La nomination ricevuta da Miriana, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto letteralmente infuriare Katia. Dopo aver attaccato duramente la showgirl in diretta, la soprano si è sfogata con alcuni compagni di gioco: "Io l'avevo capita dall'inizio. Ho fatto di tutto per ricredermi". "E questo è segno di intelligenza" ha replicato Alex cercando di consolarla.

"Quella è la delusione di avere un'idea, poi ricredersi per poi riprenderla. Ok che la nomination non vuol dire nulla, ma non puoi rigirarti le cose in quel modo" ha aggiunto Soleil riferendosi a Miriana. A farle eco anche Manuel che ha preso le difese di Katia: "Tutte le volte che è venuta in camera tua. Se fa le cose con piacere non deve rinfacciarle mai". "Io non posso andare in nomination per queste cose" ha aggiunto la soprano.

"Non mi interessare giocare così" ha continuato la Ricciarelli rivelando di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento della Trevisan "Queste cose da vigliacchi io non le posso affrontare. Non è nella mia indole. Io mi confronto con delle persone che hanno la cultura. Lei piange sempre. Santa Maria Goretti. Sempre Santa è lei".

