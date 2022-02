Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Manila Nazzaro: "Ti fa comodo continuare a sparlarmi dietro"

Gossip TV

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Manila e Soleil.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Dopo essere stata battuta al televoto da Delia Duran, l'influencer italo-americana si è resa protagonista di un'accesa discussione in diretta con Manila Nazzaro.

Soleil Sorge e Manila Nazzaro: nuovo scontro in diretta al Gf Vip

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila e Soleil è giunta ufficialmente al capolinea. "Offendi e ridicolizzi tutto il mio da fare qui dentro, io non lo accetto più [...] Ha fatto piangere tutta la Casa" ha sbottato la conduttrice in diretta scagliandosi contro l'influencer, che non ha nascosto la sua delusione "Mi hai delusa! Qui dentro mi sento l’ultima ruota del carro. Vengo costantemente additata e ogni cosa viene strumentalizzata per darmi un giudizio".

"O solo la carnefice o sono la vittima. Sono cinque mesi che subisco attacchi e non ne posso più" ha continuato la Sorge visibilmente provata dalla situazione "Ti fa comodo continuare a sparlarmi dietro. Dici solo cattiverie. Appena hai potuto hai raggirato il tuo parere sulla mia persona rivalutando quattro mesi, giudicandomi e dicendomi cose assurde". "Lei mi ha accusato di strategia e mi fa molto sorridere. [...] Nel momento in cui è arrivata Delia mi sembrava normale accoglierla".

A spezzare una lancia a favore di Soleil è stato Alessandro Basciano: "Penso che questo avvicinamento a Delia da parte di Manila non mi è piaciuto. Va bene l'accoglienza, ma non condivido il resto". A fargli eco anche Katia Ricciarelli: "Non capisco cosa sia successo. Stavamo sempre insieme. Queste battute non bastano per distruggere cinque mesi di amicizia. Allora non era amicizia".

