Grande Fratello Vip, Soleil Sorge attacca Miriana Trevisan e difende Katia Ricciarelli: "Sono scioccata"

Miriana si sfoga con Soleil dopo la lite con Katia al Grande Fratello Vip.

Le nomination palesi dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno stravolto le dinamiche del gioco. Dopo Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, anche Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli si sono rese protagoniste di un'accesa lite con la soprano che ha accusato la showgirl di essere falsa e bugiarda.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge a confronto dopo la lite con Katia Ricciarelli

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Miriana ha deciso di votare Katia. La nomination dell'ex di Pago, però, ha scatenato la reazione furiosa della soprano, che si è lasciata andare a delle esternazioni molto forti nei confronti della sua coinquilina: "Finta santa. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro".

Le parole della Ricciarelli hanno destabilizzato la Trevisan che, dopo la puntata del Gf Vip, si è sfogata con Soleil Sorge: "Glielo avevo detto che se ero in difficoltà l'avrei nominata". "Dal tuo atteggiamento io deduco molte cose. Cadi sempre dal pero, non ci credo più. [...] Stai sempre con Katia e poi la nomini. Io sono scioccata dalla tua nomination" ha replicato l'influencer prendendo le difese della soprano.

"In questi due mesi, la persona che mi ha fatto soffrire di più è stata Katia" ha spiegato Miriana "La scorsa volta lei mi ha nominato per Nicola. Ho pensato nomino lei perché mi ha fatto soffrire per Nicola, non mi sono spiegata bene. Mi dispiace". "La tua nomination quindi non è per vendetta ma perchè ti ha fatto soffrire di più. Aveva più senso dire questo perché quello che hai detto dentro non aveva senso. Sei al Grande Fratello" ha concluso Soleil.

