Grande Fratello Vip, Sophie furiosa con Gianmaria dopo la nomination di Jessica: "Sei uno schifoso!" (VIDEO)

Scoppia la lite nella notte tra Sophie e Gianmaria.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Il motivo? La nomination di Jessica Selassié che, dopo aver votato l'ex tronista di Uomini e Donne, l'ha accusata di averle raccontato dei fatti completamente diversi da quelli riportati dall'imprenditore partenopeo.

L'ira di Sophie Codegoni

La nomination ricevuta da Jessica ha letteralmente fatto infuriare Sophie che, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, si è scagliata contro Gianmaria: "Sei uno schifoso! Ripigliati, ti fai solo castelli per aria con me! Non ci voglio avere niente a che fare con te sotto quel punto di vista. Tu racconti in giro cose che non sono vere! Molla, perché non voglio avere a che fare con te".

Come riporta Biccy, dopo essersi scontrata con Antinolfi, la Codegoni si è lasciata andare a un duro sfogo con Manuel Bortuzzo: "Gianmaria ha detto a Jessica che io gli tengo la mano sotto le coperte ma non è assolutamente vero, ha provato a prendermela ma io mi sono scansata e gli ho detto che non c’era trippa per gatti. Accidenti a me che quel giorno sono andata con lui a parlare! [...] Jessica mi ha nominato perché Gianmaria le aveva detto che io gli tenevo la mano ed io le avevo data tutt’altra versione. Lui mi ha fatto passare per bugiarda agli occhi della mia amica che messa alle strette mi ha nominata, capisci?".

Non contenta, Sophie ha poi raccontato della lite avuta con Gianmaria alla new entry Patrizia Pellegrino: "Gianmaria è molto bravo a fare discorsoni plateali, ma io gliel’ho spiegato per bene: c’è una forte attrazione fisica, ma zero attrazione mentale. E quando non c’è attrazione mentale non puoi essere il mio uomo. Lui questo lo sa, ma ogni volta che gliene parlo lui non capisce e si illude. Non ha possibilità".

