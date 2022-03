Grande Fratello Vip, Soleil Sorge al centro delle critiche: "Ha sbagliato, il pubblico l'ha punita"

Gossip TV

Soleil criticata per il suo comportamento assunto nella Casa del Gf Vip.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 10 marzo 2022 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile in cui Alfonso Signorini accoglierà finalmente in studio Soleil Sorge, la protagonista indiscussa della sesta edizione del popolare reality show.

Soleil Sorge ancora al centro delle critiche dopo il Gf Vip

Mancano poche ore alla penultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip che vedrà il ritorno in studio di Soleil. Come riportato da Lanostratv, a criticare il percorso nella Casa dell'influencer, che è stata battuta al televoto da Davide Silvestri, è stata Patrizia Groppelli a Mattino Cinque.

Dopo aver rivelato di aver trovato ingiusta la sua eliminazione dal Gf Vip, la Groppelli ha lanciato una bella frecciata alla Sorge: "La sua esclusione è estremamente ingiusta…Ha dato molto anche se è un personaggio divisivo…Per me ha comunque fatto una cosa orrenda…Ha guardato l’uomo di un’altra donna…Parlo per esperienza personale".

Leggi anche Davide Silvestri nel mirino di un ex gieffino

Un pensiero condiviso anche da Morena Zapparoli, che è convinta che Soleil sia stata "punita" dai telespettatori sia per il famoso e discusso "rapporto artistico" nato nella Casa con Alex Belli che per il suo comportamento aggressivo assunto nei confronti di Miriana Trevisan: "Va riconosciuto che a lei non interessa piacere a tutti, ma ultimamente con quegli attacchi aggressivi nei confronti di Miriana secondo me il pubblico l’ha punita…".

