Grande Fratello Vip, Soleil Sorge a Verissimo: "Mai stata innamorata di Alex Belli, c’è sempre stata un'altra persona"

L'ex gieffina ospite nel nuovo salotto di Silvia Toffanin.

“Non sono innamorata di Alex. Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto”

Così Soleil Sorge - ospite domenica 13 marzo a Verissimo – commenta il suo tormentato rapporto con Alex Belli, dopo l’uscita dalla Casa di Grande Fratello Vip che l’ha vista una delle grandi protagoniste di questa edizione: “Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d'amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”.

Ai microfoni del talk show l’influencer ha raccontato anche la sua reazione dopo che Alex Belli le ha detto ‘ti amo’ all’interno del reality: “In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”. E alla domanda se si sia mai sentita usata, ha confessato: “Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”.

Inoltre, a Silvia Toffanin che le ha chiesto se avesse effettivamente un fidanzato di nome Carlo Domingo prima di entrare nella Casa, Soleil non ha ha avuto dubbi: “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. E ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”.

Infine, la Sorge ha risposto ai rumors che la vedrebbero giurata nella nuova edizione de «La Pupa e il Secchione Show»: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…”

