Grande Fratello Vip, Soleil Sorge a Sophie: "Tu premeditavi di provarci con Manuel, il copione te lo ha scritto Corona"

Volano stracci tra l'influencer italo-americana e l'ex tronista di Uomini e Donne.

Durante il nono appuntamento con il Grande Fratello Vip, tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni c'è stato un scontro infuocato con accuse reciproche e più volte e le due gieffine più volte hanno nominato Fabrizio Corona come come lui che abbia suggerito ad entrambe come comportarsi nella Casa e creare dinamiche interessanti.

Dopo l'avvicinamento di Sophie a Gianmaria Antinolfi, Soleil in confessionale ha più volte affermato che fosse un teatrino organizzato a tavolino dall'ex tronista.

E l'occasione ha dato addito ad entrambe di rinfacciarsi le medesime accuse: “La sera prima ti sei fatta mandare il copione per email, sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre. Hai detto espressamente ‘Faccio finta di conoscerlo o faccio finta di non conoscerlo?‘ ( riferendosi a Gianmaria) Ricordati quello che dici alle cene. Hai detto ‘Fingo di non conoscerlo o ci prepariamo una battutina?‘, sai benissimo di cosa parlo", ha dichiarato Sophie all'ex corteggiatrice.

"Vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!" ha replicato Soleil.

“Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto “ci provi con Manu“, ha esclamato Sophie. Durante la messa in onda della puntata, Corona ha inoltre condiviso una storia della Codegoni ed è spuntata anche una foto in cui compaiono la madre dell'ex tronista e la fidanzata di Antinolfi.

