Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan critica Lulù Selassié: "Mi sono avvilita a discutere con lei. È indifendibile"

Gossip TV

Lo sfogo di Miriana dopo lo scontro al Grande Fratello Vip con Lulù.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata un'accesa lite tra Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Una discussione che ha destabilizzato la showgirl, che si è sfogata con Antonio Medugno e Delia Duran e ribadito la sua posizione nei confronti della giovane principessa.

Miriana Trevisan delusa da Lulù Selassié

Lulù è completamente crollata al Grande Fratello Vip. Complici la stanchezza e la lontananza da Manuel Bortuzzo, la giovane principessa continua a rendersi protagonista di accese liti nella Casa. L'ultima con Miriana, che non ha nascosto la sua delusione: "Sono cambiata, sono completamente diversa dall'inizio del programma".

"È triste, ha paura di non rivedere Manuel per troppo tempo. Questa cosa non la fa essere sé stessa, è sempre triste. Sta soffrendo tanto" ha dichiarato Medugno parlando del comportamento della Selassié e provocando la reazione della Trevisan "Io mi sono avvilita a discutere con lei. Non stavo discutendo, stavo solo parlando. Non è una gara a chi sta peggio".

Leggi anche Urla fuori dalla Casa contro Soleil Sorge

"Lulù è molto debole su questo" ha aggiunto Delia "È piccola, fragile molto più di noi". "Si, ma io non posso difendere Lulù se è indifendibile. Non è giusto. Non l'attacco, ma non posso difenderla. L'unica cosa che posso fare è prendere le distanze [...] Anche le sorelle non l'hanno difesa in queste situazioni. Sto facendo come Jessica, sto vicino a Lulù ma non troppo" ha concluso Miriana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.